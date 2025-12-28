Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava şartlarıyla birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı kent genelinde önlemlerini artırdı.

Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla hastane girişleri, yürüyen merdivenler ve üst geçitlerde solüsyon uygulaması gerçekleştirirken, yaya güvenliğinin sağlanması için yoğun kullanılan kaldırımlar ve durak önlerinde tuzlama çalışmaları da yapıyor. Riskli noktalar titizlikle kontrol edilirken, buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde müdahaleler anında gerçekleştiriliyor.