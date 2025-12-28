Bilecik'in Bozüyük ilçesinde içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte Gökçeli Köyü'nde yürütülen 900 metrelik içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceleme gerçekleştirdi. Çalışmalar; Bozüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.

Kaymakam Adem Öztürk, 'Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik bu tür altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Gökçeli Köyü'nde tamamlanan içme suyu hattı, köyümüzün su erişimini daha güvenli hâle getirecek' dedi.