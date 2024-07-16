Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan’ın yazdığı hikayeden yola çıkarak senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı filminin 2’ncisinin çekimleri başlıyor.

İlk bölümü vizyonda yoğun ilgi gören C Takımı filminin 2’ncisi için hazırlıklar başladı. Çekimleri Temmuz ayında Kastamonu’da yapılacak C Takımı 2’nin yapımcılığını aynı zamanda serinin genel hikayesini de yazan Vahdet Erdoğan yapıyor. Senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı serinin ikinci filmin yönetmen koltuğunda bu kez Özgür Bakar oturuyor.

Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut ve Barış Başar’la yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman ve Ceren Arı’nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve bir diğer başarılı fenomen Onur Sermik de C Takımı 2’de izleyicinin karşısına çıkacak.

Film hakkında değerlendirmede bulunan Yapımcı Vahdet Erdoğan, “Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan 6 karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştı. Kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı’nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu’da izleyeceğiz. Serinin ilk filmiyle izleyicinin büyük beğenisi kazanan C Takımı, Şubat 2025’te vizyona girecek” dedi.