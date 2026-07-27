Olay, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Yan Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, iki şahıs sokaktaki bir evi hedef alarak peş peşe ateş etti. Silah seslerini işiten komşuların ihbarı neticesinde olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Bölgede geniş tedbir alan ekipler, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeliyle beraber incelemede bulundu. Yapılan tetkiklerde evin cephesine birçok merminin isabet ettiği saptandı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, mahalle sakinleri büyük bir korku atlattı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için tahkikat başlatan polis ekipleri, olayın sebebini araştırıyor.

Diğer taraftan, aynı mevkide dün de uzun namlulu bir silah ele geçirilmişti. Emniyet güçleri, iki hadise arasında bir bağ olup olmadığını da incelemeye alırken, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinlemesine devam ediyor.