Akyazı ilçesi Yağcılar Caddesi üzerinde devriye yapan trafik polisleri park halindeki panelvan tipi araç üzerinde megafonlu çakar tertibatı olduğunu tespit etti. Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Çakarı açık şekilde aracı park ederek pastaneye giden 18 yaşındaki sürücü N.T. ile ruhsat sahibine ise toplamda 276 bin TL cezai işlem uygulandı. Ruhsat sahibinin sürücü belgesine 30 gün süre ile el konulurken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi.

Öte yandan, sürücü ve beraberindeki kişinin İstanbul’dan Akyazı’ya geldikleri öğrenildi.