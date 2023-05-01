Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı gün çakışan miting tarihini değiştirdi.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs’ta İstanbul’da düzenleyeceği mitingi 6 Mayıs’a çekti.
Hatırlanacağı gibi 7 Mayıs, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingiyle çakışıyordu.
Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs’ta saat 13.00’te Erzincan’da, saat 17.30’da İstanbul’da Maltepe Miting Alanı’nda seçmenlerle buluşacağını duyurdu.