Bursa’da Karayolları tarafından yapılan Çalı Yolu’ndaki eksikler sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Cemil Aydın, “Kurumlar arası anlaşmazlık neticesinde ortaya çıkan bekleme sürecinin bir an önce sonlandırılması aciliyet gerektiriyor” dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Yolu’nda yapılan çalışmalarda yetersiz güvenlik önlemleri, yolu kullananların hayatını tehlikeye atıyor. Yerel seçimler sonrası durma noktasına gelen Çalı Yolu’nda tamamlanamayan kavşak; özellikle gece saatlerinde burayı kullanan sürücüleri tehlikeye sokuyor. Yol boyunca devam eden kaldırımların içler acısı durumu ise yayaların hayatını tehlikeye atıyor.

Çalı Yolu’nda kurumlar arası anlaşmazlıktan dolayı insan hayatının tehlikeye atıldığını ifade eden önceki dönem Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemil Aydın, “Kurumlar arası anlaşmazlık neticesinde ortaya çıkan bekleme sürecinin bir an sonlandırılması aciliyet gerektiriyor. Büyükşehir ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün birbirlerine sorumluluk yükleme söylemlerinden ziyade durumdan vazife çıkararak güvenli bir ortamı sağlamaları elzemdir. Yaşanabilecek olumsuzluklardan sonra söylenecek sözün yapılacak çalışmaların çok da anlamı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.