Yaklaşık 800 sporcu, bunların 40'ı başpehlivan olmak üzere, Çalı Güreş Alanı'nda mücadele edecek. Bursa'da önemli bir yere sahip olan yağlı güreş organizasyonu, bu yıl da heyecanlı anlara sahne olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte, 14 farklı kategoride pehlivanlar er meydanına çıkacak. Sporcular, baş, altı, deste ve tozkoparan gibi farklı boylarda yarışacaklar.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanına sahip olan Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara ve Yusuf Can Zeybek gibi isimler de Çalı'da güreşmeye hazırlanıyor. Başpehlivanlar altın kemer için kıyasıya mücadele edecek.