İnegöl’de meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin hasatları ile tarla ve bahçelerde yazın belirli aylarında istihdam edilen mevsimlik işçiler bu yıl %20 zamlı yevmiye alacak.

İNEGÖL’DE 2500 KİŞİ VAR

İnegöl’ün yaklaşık 20 bölgesinde çadır ve ahşap baraka kuran mevsimlik işçilerin sayısının 2 bin 500 olduğu tahmin ediliyor. Genellikle Şanlıurfa ilinden gelen aileler, yaklaşık 6 ay boyunca derme çatma yerlerde yaşıyorlar. Mevsimlik işçiler, kendilerine sağlanan elektrik ve su hizmetlerine rağmen sağlıksız koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyorlar.

2025 YILI YEVMİYELERİ BELLİ OLDU

Mevsimlik işçiler bu yıl geçen yıla oranla %20 artışla günlük 900 TL yevmiye ile çalışıyorlar. Bu rakamlar için zorluğuna bağlı olarak günlük 1100 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Hükümetin asgari ücrete ara zam vermesi durumunda ise günlük yevmiye fiyatlarının ise güncelleneceği de öğrenildi.