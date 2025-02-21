AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 20 ay boyunca çalışan veya bekar annelere farklı miktarlarda ödeme yapılacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak proje için 2025 yılında toplamda 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş ayrıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak projede, başvuru kabul edilen adaylar her ay ödeme alacak. Aylık destek tutarları şöyle;

Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro (18 bin 926 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro (20 bin 779 TL)

Yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro (9 bin 462 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro (11 bin 317 TL)

Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:

Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.

Çocukla aynı evde ikâmet etmek.

Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.

Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.

Proje döneminde analık izninde olunmamalı.

Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı).

Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor.

Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak.

18 yaşından büyük olmak.

Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek.

Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak.

Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.

Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak.

0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Ön kayıt ana sayfada yer alan Başvuru Yap butonu üzerinden, www.sgk.gov.tr internet adresinden veya e-devlet üzerinden yapmalısınız. Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz.

Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı isteyecektir, istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Yedek listede yer alan annelerimiz, daha sonra boş kontenjan oluşması durumunda, bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayda alınabilecektir.