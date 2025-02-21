Suriye'de geçici bir hükümet kurulurken cumhurbaşkanı olarak Ahmed Şara seçildi.

Şara'nın cumhurbaşkanı olmasının ardından birçok alanda değişiklik yapan yeni Suriye yönetimi, ülkeye girişte yeni vize ücretlerini duyurdu.

Listede dört ülke vizeden muaf tutulurken o ülkelerin içinde Türkiye'nin olmadığı görüldü.

Buna göre Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyenlerin 3 aylık vize için 150 dolar ödemesine karar verildi.

Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye’den Suriye’ye girmek isteyenler, 3 aylık vize için 150 dolar ödeyecek.

Yine karara göre; Ürdün, Lübnan, Malezya ve Moritanya’dan Suriye’ye girmek isteyenler, 3 aylık vize için herhangi bir ücret ödemeyecek.