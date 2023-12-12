Habere göre milyonlarca çalışanın merakla beklediği 5 bin TL’lik ikramiye başta çitçiler ve birçok kesim için büyük hayal kırıklığı yarattı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi hayal kırıklığı yaratan 5 bin TL’lik ikramiye için ikinci bir hamle yapılarak, ikramiyenin kapsamı genişletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklileri dışlayan ikramiye düzenlemesi için "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞ-KUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkânından faydalanacak" açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifine, çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verildi.

MECLİS’E BÜTÇE ARASI

86 maddeden oluşan torba yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanırken, 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesinin kabul edildiği aktarıldı.

Milyonlarca çalışan emekli hesaplarına yatacak olan 5 bin TL’nin yatırılmasını beklerken, Meclis Genel Kurulu’nda başlayan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürüyor.

“BUNUN İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI”

Aralık ayının son haftasında torba yasa teklifinin kalan maddelerini görüşmeye devam edecek ve AKP kaynakları torba yasa teklifiyle ilgili görüşmelerin hızla tamamlanmasının

AKP kaynakları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 5 bin TL ikramiye ile ilgili çalışmasının yapıldığı belirtilerek “Bu durumda yeni yıla kalmadan da hak sahibi emeklilere 5 bin TL ikramiyeleri ödenebilir. Bunun için hazırlık yapıldı” ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.