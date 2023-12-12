Önerilen gereksinimler, Warzone‘u Orta grafik ayarlarıyla oynamanıza olanak sağlarken, Rekabetçi, bilgisayarınıza, yüksek yenileme monitöründe yüksek grafiklere sahip yüksek ve kararlı bir FPS ile çalıştırma yeteneği verecektir. Bu seviyeye ulaşmak için bilgisayarınızın en az GeForce RTX 2070 SUPER kadar güçlü bir şeye ihtiyacı olacaktır. CPU yuvasında en az bir Intel Core i7-8700K veya bir AMD Ryzen 1800X’e ihtiyacınız olacak. Ayrıca 16 GB RAM eklemeyi unutmayın. Söylemeye gerek yok, Warzone’u Yüksek grafiklere itmek için gereken özellikler, Fortnite dahil diğer tüm Battle Royale rakiplerinden daha yüksek.

Rekabetçi Özellikler bilgisayarınızı korumaya göndermediyse, belki Ultra Özellikler gönderecektir. Warzone’u yalnızca en iyi donanımın en iyileri yüksek ve sabit bir FPS ile 4K çözünürlükte çalıştıracaktır. Esasen, GeForce RTX 2080 SUPER veya AMD eşdeğeri gibi en yeni ve en güçlü ekran kartına ihtiyacınız olacak. CPU yuvasında, Intel Core i9-9700K veya AMD Ryzen 2700X çizgisinde bir şey isteyeceksiniz. Ultra için RAM gereksinimi, Rekabetçi için olanla aynıdır, bu nedenle hala 16 GB’ye ihtiyacınız olacak. Nvidia ayrıca oyunculara bu devasa Battle Royale’den en iyi şekilde yararlanmak için sürücülerini güncellemelerini hatırlatmak istiyor.

Call of Duty: Warzone 4K Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 CPU HIZI: Bilgi

Bilgi RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1709 veya üstü)

Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1709 veya üstü) VİDEO KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ: 5.0 VERTEX GÖLGELENDİRİCİ: 5.0

NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 PİKSEL GÖLGELENDİRİCİ: 5.0 VERTEX GÖLGELENDİRİCİ: 5.0 SES KARTI: Evet

Evet SERBEST DİSK ALANI: 175 GB

175 GB EKRAN KARTI: 2048 MB

Call of Duty: Warzone 4K Önerilen Gereksinimleri