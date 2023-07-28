Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Turan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen acı bir olayda, cam balkon takma çalışması sırasında dengesini kaybeden 27 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği yer, 29 Mahallesi'nde bulunuyordu.

Edinilen bilgilere göre, Enes K. adındaki genç işçi, bir ekip arkadaşıyla birlikte 8 katlı binanın 7. katına çıktı. Burada, balkon duvarına takacakları cam balkonu monte etmek için çalışmalara başladılar. Ancak ne yazık ki, 27 yaşındaki genç aniden dengesini kaybetti ve kontrolü kaybederek aşağı düştü. Cam balkonun oluğuna tutunma çabası sonuçsuz kalarak, genç işçi 7. kattan aşağıdaki bir ticari aracın üzerine düştü.

Olayı gören binanın diğer sakinleri hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istediler. Ancak ne yazık ki, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve daha sonra genç adamın kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.