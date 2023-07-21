Kayseri Talas’ta cami tuvaletlerinden musluk ve musluk bataryası çalan sanıklara mahkemeden hapis cezası çıktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından bakım onarım ve temizlik faaliyetleri yürütülen Altıntepe Camii tuvaletinden çok sayıda musluk ve musluk bataryası çalan iki sanığa, oluşan maddi zararın karşılatılmasının yanı sıra 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Talas Kiçiköy Mahallesinde bulunan Altıntepe Camii’nin tuvaletinden çeşitli sıhhi tesisat malzemesi çaldıkları tespit edilen iki sanık hakkında 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 17 Temmuz tarihli son duruşmasında karar çıktı. Sanıkların suçunu sabit gören mahkeme heyeti, sanıklara başka umumi tuvaletlerden çaldıkları malzemeleri de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

TALAS HIRSIZLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Talas’ta benzer olay daha öncede yaşanmış, Talas Belediyesi’nin tespiti ve şikayeti ile musluk hırsızları yakalanmıştı.

Daha önce yaşanan olayda, Tablakaya Camii lavabolarından musluk çalan şahıslar tespit edilerek gerekli makamlara bildirilmiş, benzer hükümlerin uygulanması sağlanmıştı.