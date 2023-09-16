İstanbul'da bir zanlı, camide alkol aldığı bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra yakalandı. Sosyal medya gönderisinde, alkol tüketirken çekilmiş bir fotoğrafı, "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" ifadeleriyle paylaşan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul’da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.