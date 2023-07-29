Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Türkiye'nin dünya bal üretiminde ikinci sırada yer aldığını ve doğru desteklerle 1 milyar dolar ihracata ulaşabileceğini belirtti. Arıcılığın biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Baysal, arıların iklim değişiklikleri ve ormanların yenilenmesi gibi alanlarda adaptasyon ve tozlaştırma süreçlerinde kadim emekçiler olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyada 90 milyon arı kolonisiyle önemli bir konumda olduğunu belirten Baysal, dünyada üretilen balın 19 kilogramından 1 kilogramının Türkiye'de üretildiğini, böylece Çin'den sonra Türkiye'nin dünya bal üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi. Ancak Baysal, ihracat ve desteklemeler konusunda bazı sorunlar yaşandığını ifade etti. Arıcılığın yaygınlaştırılması ve desteklenmesi durumunda Türkiye'nin bal ihracatının 39 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkabileceğini öne sürdü.

Gezgin arıcıların da önemine değinen Baysal, yılın 9 ayında bal üretimi yapabilen Türkiye'nin gezgin arıcılarının çiçek, çam, meşe, pamuk gibi nektarları takip ederek bal üretiminin sürekliliğini sağladıklarını ifade etti. Bu gezgin arıcıların, yer ve su sıkıntıları yaşadığını belirten Baysal, desteklerin artmasıyla daha fazla bal üretimi yapabileceklerini vurguladı.

Baysal, arıların insanlar için önemli bir role sahip olduğunu da söyledi. Arıların tozlaştırma işlevi sayesinde çeşitlilik ve verimliliğin arttığını belirten Baysal, Türkiye'nin Anadolu arısı gibi değerli türlerle arıcılığı uzun yıllardır başarılı bir şekilde yürüttüğünü ve arıcılığın ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Son olarak, arı refahının önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Baysal, arıların bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini ve arıcılığa daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Arıların sahip olduğu ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, toplum ve devlet olarak arıcılığa daha fazla önem verilmesi çağrısında bulundu.