Ankara'nın önemli camilerinden biri olan Kocatepe Camii'nde çekilen provokatif görüntüler, toplumda büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerin ardından Ankara Valiliği, duruma ilişkin açıklama yaptı. "Cami mehabetini zedeleyen" ifadelerle tanımlanan bu olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı. Görüntüleri çeken yönetmen de özür mesajı yayınladı. Ancak, bu olay sonucunda sosyal medya ve kamuoyunda ciddi bir tartışma başladı.

Kocatepe Camii'nde çekilen görüntülerde, kısa bir tişört giyerek eteğini yukarıya çeken bir model, başörtüsü, takke ve tespih gibi dini sembolleri de aksesuar olarak kullanarak namaz hareketlerini taklit etti. Bu görüntüler "Zıtlıkların Büyüsü" başlığı altında paylaşıldı. Görüntülerin içeriği, caminin dini değerlerine saygısızlık olarak algılandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından, çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşan kişilerin kimliğini belirlediğini açıkladı. Aynı zamanda Ankara Valiliği de olayla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlattı. Kamuoyunda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" olarak tanımlanan suçun işlendiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Olayın yönetmeni Bilal Gabra Kısa ise tepkilerin artmasının ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Yaptığı çalışmanın asıl amacının farklı olduğunu ve niyetinin camiye küsmüş kesimlerin önyargısını kırmak olduğunu belirtti. Ancak, görüntülerin yanlış anlaşıldığını ve olayın istenmeyen boyutlara taşındığını ifade etti.

Bu olay sonucunda Ankara Valiliği, Kocatepe Camii'nde çekilen ve cami mehabetini rencide eden görüntülerle ilgili olarak resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Olayın etkileri ve tartışmalar devam ederken, kamuoyu bu tür olayların dini hassasiyetleri nasıl etkilediği ve ifade özgürlüğü ile dini değerler arasındaki dengeyi yeniden değerlendirmeye yönlendi.