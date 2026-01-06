Videoya eklenen “Manitayı camide darlama işi” notu kullanıcıların tepkisini daha da artırdı. Sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi, cami içinde gerçekleşen davranışları eleştirerek yetkililerin konuya müdahale etmesi çağrısında bulundu. Video kısa sürede yayılırken, kullanıcılar konuyla ilgili yorumlarını ardı ardına paylaştı. Bazı kullanıcılar, yetkililerin konuyla ilgilenip ilgilenmediğini sorgularken, bazıları davranışın cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bir kullanıcı, “Bu saygısızlığa göz yumarsak şovları artarak devam eder.” yorumunu yaparken, bir diğeri ise “Dışarı atılması gerekiyordu” ifadesini kullandı.

Kaynak: SOSYAL MEDYA