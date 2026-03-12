İnegöl AVM 15 Yaşında

2025 Yılında 10 Milyonu Aşkın Ziyaretçi

Fiba Commercial Properties’in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunu basın mensuplarıyla bir araya geldiği geleneksel iftar programında yaşattı. Bölgenin önde gelen basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, bu yıl 15’inci yılını kutlamaya hazırlanan İnegöl AVM’nin gelişim yolculuğu, hayata geçirilen yenilikler ve önümüzdeki döneme yönelik projeler ele alındı.

Fiba Commercial Properties yöneticileri, İnegöl AVM Müdürü Zuhrajan Hudashukirova ve AVM yönetim ekibinin de hazır bulunduğu programda, alışveriş merkezinin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar, yürüttüğü çalışmalar ve bölgeye sağladığı ekonomik ve sosyal katkılar hakkında değerlendirmeler paylaşıldı.

İnegöl AVM 15 Yaşında: Yılda 10 Milyonu Aşkın Ziyaretçiyle İlçenin Kalbi Olmayı Sürdürüyor

15’inci yıla ulaşmanın gururunu yaşadıkları bu dönemde ziyaretçi deneyimini önceliklendirdiklerini belirten İnegöl AVM Müdürü Zuhrajan Hudashukirova, “İnegöl AVM olarak ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyor, marka karmamızı güçlendiriyoruz. 15’inci yılımıza ulaştığımız bu dönemde, ulusal ve uluslararası önemli markaların yanı sıra İnegöl’ün değerli yerel markalarını da AVM’mize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yılda Boyner, Watsons ve Deichmann gibi önemli markalar mağazalarını yenilerken, Subway, Streetco, Patas Fries, Mam’s Patisserie ve Diva Sanat Akademi gibi yeni markalar aramıza katıldı. 2025 yılında İnegöl AVM’mizde 10 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Bu güçlü ziyaretçi sayısı AVM’mize duyulan ilginin ve güvenin en önemli göstergelerinden biri” dedi.

Ödüllerle Taçlandırılan Sosyal Sorumluluk Vizyonu: “Yerel Kültürel Mirası Yaşatmak Önceliğimiz”

Yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Zuhrajan Hudashukirova, İnegöl AVM olarak alışveriş deneyimiyle birlikte sosyal projeleri, etkinlikleri ve toplumsal katkılarıyla öne çıkan bir yaşam merkezi olmayı önemsiyoruz. Ziyaretçilerimizin beklentilerine göre düzenlediğimiz etkinlikler ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle bu anlayışı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bakış açısıyla 2025 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Gelenekten Geleceğe’ sosyal sorumluluk projesi, Amerika’nın prestijli iletişim ve pazarlama ödüllerinden Marcom Awards’ta Altın Ödül’e layık görüldü. Ayrıca dünyanın saygın ödül platformlarından Stevie Awards’ta da 4 ayrı kategoride ödül kazandık. Bu yaklaşımımızın ulusal ve uluslararası platformlarda karşılık bulması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bizlere yerel kültürel mirası yaşatma ve toplumsal fayda üretme hedefimizin ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Bunun yanı sıra geri dönüşüm ve çevre dostu uygulamalarımızla hayata geçirdiğimiz ‘Bir Dönüşüm Hikayesi’ projemizle, saygın ve prestijli bir platform olan Solal Awards 2025’te Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Bronz Ödül kazandık. AVM’miz bünyesinde hayata geçirdiğimiz bu projenin, uluslararası alanda yeniden takdir görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Amacımız; bu projelerle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki sorumluluklarımızı güçlendirmek, topluma somut fayda sağlamak ve yerel kültürel mirası yaşatmak” dedi.