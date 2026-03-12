Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, restoranlar ve iş yerlerinde kullanılan tek kullanımlık plastik ürünlere sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Fatih Turan, kısıtlamaların 1 Eylül’den itibaren kademeli uygulanacağını belirtirken, plastik çatal, kaşık, bardak ve pipetlere alternatif ürünlerin gündeme geldiğini açıkladı.

HANGİ ÜRÜNLER TARİH OLACAK?

Yeni düzenleme kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mutfak, restoran ve iş yerlerinde sıkça kullanılan birçok tek kullanımlık plastik ürünü aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor. Buna göre çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabak, EPS köpükten üretilen gıda ve içecek kapları, plastik bardaklar, içecek karıştırıcıları, plastik gıda kapları, pamuklu çubuklar ve pipetler kullanım dışı kalacak.

ALTERNATİF NE OLACAK?

Bu ürünler artık piyasaya sürülemeyecek. Yerine doğa dostu cam, porselen, ahşap ve karton gibi alternatifler ön plana çıkarılacak.

1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, tek kullanımlık bazı plastik ürünlerin kullanımına yönelik kısıtlamaların 1 Eylül'den itibaren kademeli olarak uygulanmasının planlandığını bildirdi.

"ATIK YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI"

Tek kullanımlık plastiklerin kısıtlanmasına yönelik yönetmelik çalışmasının son aşamaya geldiğini belirten Turan, söz konusu düzenlemenin döngüsel ekonomi eylem planı ile atık yönetimi stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Plastik ürünlerin çevre kirliliğinde önemli paya sahip olduğuna dikkati çeken Turan, bu ürünlerin doğada çözünmesinin uzun yıllar aldığını, özellikle geri dönüştürülemeyen türlerinin ekosistem üzerinde ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

"AMAÇ TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERİ KISITLAMAK"

Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan plastik bardaklar, içecek ve yemek kapları, plastik çatal, kaşık ve bıçaklar, kulak temizleme çubukları ile balon çubuklarının tek kullanımlık plastik ürünler arasında yer aldığını aktaran Turan, "Burada amaç tüm plastik ürünleri yasaklamak değil, geri dönüştürülemeyen ve çevre kirliliği oluşturan tek kullanımlık ürünlerin kullanımını kısıtlamak." diye konuştu.

"GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VEYA BİYOBOZUNUR ALTERNATİF ÜRÜNLER KULLANILABİLECEK"

Taslak yönetmeliğin ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin görüşüne sunulduğunu belirten Fatih Turan, değerlendirmelerin ardından kapsam ve uygulama takviminde gerekli değişikliklerin yapılabileceğini söyledi. Turan, bazı ürünlerde kısıtlamaların 1 Eylül’den itibaren başlayacağını, bazı ürünlerde ise uygulamanın 2027 yılının başında devreye alınmasının planlandığını aktardı.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yerine geri dönüştürülebilir veya biyobozunur alternatiflerin kullanılabileceğini ifade eden Turan, kağıt, ahşap ve bambu gibi doğa dostu malzemelerden üretilen ürünlerin öne çıkacağını belirtti. Düzenlemenin günlük hayatı zorlaştırmayacağını vurgulayan Turan, çevre üzerindeki baskının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

HEDEF GERİ KAZANIM ORANINI ARTIRMAK

Türkiye'de Sıfır Atık uygulamalarıyla geri kazanım oranının son yıllarda yüzde 40 seviyesine ulaştığını hatırlatan Turan, uzun vadede 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda geri kazanım oranının yüzde 60'ın üzerine çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.