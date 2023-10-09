1-Toprakla suyun karışımından oluşan karışım.

2-Çirkeflik yapan kişi. Örn: Rakip kaleci işine gelmeyince hemen çamura yattı.

Sözcük, Türkçe kökenlidir. Türkçe’de çamur atmak, çamura yatmak, çamurdan çekip çıkarmak, çamura batmak, çiçeği burnunda, çamuru karnında gibi birçok deyim vardır.

Tamer Yiğit, Piraye Uzun, Erol Taş ve Mürvet Sim’in oynadığı 1971 yapımlı Çamur Şevket adlı filmden sonra bu sıfat daha çok Şevket ismiyle anılır olmuş, Türkiye’nin farklı yerlerinde bu isme sahip bazı insanlar çamur lakabıyla anılır olmuştur.