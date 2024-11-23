Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçinin duyarlı hareketi alkış aldı. Zeytin toplamaya giden bir kadın çamurlu ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp markete girdi.
Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete alışverişe giden Reyhan Fındık, zeytin toplarken çamurlanan ayakkabılarını kapı önünde bıraktı. Çoraplarıyla markette alışveriş yapan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar temizliyor. Hak geçmesin" dedi.
Fındık’ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık’a teşekkür ettiler.
Kaynak: iha