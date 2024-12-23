Etkinliğe katılan kalabalık, sanatçıyı büyük ilgiyle karşıladı ve kitabını imzalatmak isteyen takipçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Mundi etiketiyle yayımlanan ve çok kısa bir süre içerisinde 3. baskısını yapan Ateşli Silahlar ve Bilardo romanı, Sultangazi'de yaşayan ve evlere damacana su servisi yapan bir moto-kuryenin kripto dünyasına bulaşması sonrası yaşananları konu alıyor.

Daha önce Delirmek Belirmektir, Şu Sevdalar Tevatürü ve Parya Koma adlı üç şiir kitabı yayımlayan Can Bonomo, ilk romanının gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiriyor.