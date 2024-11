Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen 10 hektarlık orman arazisi üzerine inşa edilecek merkezin çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Seçkin Körpe ile birlikte proje sahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Dalgıç, merkezin ilk etapta 5 bin 500 metrekarelik kısmında barınma alanları ve idari yapıların tamamlanacağını söyledi. Altıntaş ve Göynüklü mahalleleri arasında yapılacak olan merkezin toplamda 10 hektarlık bir alanı kapsayacağını belirten Dalgıç, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü de bu alana taşıyacağız. Rehabilitasyon alanları, ameliyathaneler, mama depoları ve personelimiz için idari birimler inşa edeceğiz. Hayvanları kafeslerde tutmak istemiyoruz, bu nedenle büyük bir kısmı doğal yaşam alanı olarak düzenlenecek. Hem tıbbi müdahalelerin yapılacağı bir merkez hem de hayvanların doğal ortamda yaşayabileceği bir alan yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.



Mudanya’da çok önemli hayvan sever kitlesi olduğunu belirten Dalgıç, “Hayvan severler gönüllü olarak çok fazla iş yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Projemizde de işbirliği ve görev bölümü yapacağız. Bizimle beraber onlarda burada çalışacaklar. Hem emeğimizi hem de kaynaklarımızı birleştireceğiz. Hayvana verilen sevgi ve ondan alınan karşılık tarif edilir bir duygu değildir. Yaşamayanda bilmez. Hep birlikte bu mutluluğu yaşayacağız” dedi.

Hayvan severlerden tam destek

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve duyarlılık için içtenlikle teşekkür eden Doğa Varsa Hayat Var Derneği Başkanı Canberk Aykut, “Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarının başlaması, bizler için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı olmuştur. Belediye başkanımızın sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet ve hayvan sever yaklaşımı, gelecek için umut vaat etmektedir. Bu önemli adımın can dostlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak değerli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Mudanya Belediyesi bu proje ile sorumluluklarının farkında olduğunu göstermekte ve gereğini başarılı bir şekilde hayata geçireceğine olan inancımızı artırmaktadır. Mudanya Belediyesi’nin ilgili birimlerinin özverili çalışmalarıyla, sürecin sorunsuz ve etkin bir şekilde ilerleyeceğini umuyor, tüm emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına gösterilen ilgi ve rehabilitasyon merkezi projesinin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmaları büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını belirten Burgaz Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Kaya, “Bizler de bu anlamlı projeye destek vermeye ve can dostlarımızın sağlığı, bakımı ve iyi bir yaşam sürmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız” dedi.

Mudanya Belediyesi’nin sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet ve bu konuda gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Canka Pati Hayvan Sevenler ve Koruyanlar Derneği kurucusu Beyza Gurbetçi, “Başkanımızın hayvanseverliği ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırma konusundaki duyarlılığının, tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyoruz. Özellikle rehabilitasyon merkezinin yapım çalışmalarının başlaması hem hayvan dostlarımızın hem de toplumumuzun yararına önemli bir adım oldu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Mudanya Belediyesi’ni can dostlarımız için yaptığı bu kıymetli çalışmalar nedeniyle yürekten destekliyoruz” diye konuştu.