1 Haziran 2025 Pazar günü Hamidiye Mahallesi’nde yapılacak ara seçimde adaylığını açıklayan isimlerden biri 241 Nolu Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren oldu.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhtarlık seçimlerini az bir farkla kaybeden Mesut Ekren, ara seçimde en iddialı isim olacak.

Gazetemize açıklama yapan Ekren, 1 Haziran’da yapılacak ara seçimde resmen aday olduğunu söyledi. Hamidiye Mahallesi’nin gelişimine katkı sağlamak istediğini söyleyen Ekren, “Alışılmışın dışında bir yönetim anlayışıyla çözüm odaklı hizmet vereceğim” diye konuştu.



Ara seçimde tüm mahalle sakinlerinin desteğini istediğini söyleyen Ekren, “Cemalettin İlgezdi abimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Mahallemizde bir süredir muhtarlık hizmeti vekaleten yürütülüyor. Bu nedenle mahallemizde ara seçim yapılacak. Mahallede uzun yıllardır esnaflık yapan, kooperatif başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde elde ettiğim tecrübe ile İnegöl’ün en aktif muhtarlık hizmetini vermeye çalışacağım. Muhtarlık makamının sembolik bir makam olmadığını tüm halkımıza göstermek istiyorum. Gençlerin abisi, büyüklerimizin kardeşi, yaşlılarımızın evladı olmak istiyorum“ diye konuştu.