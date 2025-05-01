

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tuzla mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. Hasan G.(29) ile babası İlyas G.(55) bahçelerine ot biçmek için gitti. Hasan G.(29) eline aldığı köstebek tabancası kurmak istediği sırada patladı. Köstebek tabancasından çok sayıda saçma gencin karnına isabet etti. Kanlar içinde kalan gencin yardımına babası koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT