

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnegöl Şubesi, Eğitim Sen, Öz Mobilya Kağıt İş Sendikası, Umut Sen, Türkiye İşçi Partisi ve CHP İnegöl İlçe örgütünün de katıldığı basın açıklamasında CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin şu ifadeleri kullandı;

"Değerli İnegöl Halkı, Kıymetli Basın Emekçileri,

Bugün, emeğin, alın terinin ve insan onurunun bayramı olan 1 Mayıs'ı kutlamak

için buradayız.

Ama aynı zamanda, hakkı yok sayılan, emeği görmezden gelinen milyonların

sesi olmak için de buradayız.

Ülkemizde işçi sağlığı yok sayılıyor. Her gün onlarca emekçi iş cinayetlerinde

yaşamını yitiriyor.

İktidar, iş güvenliğini sağlamıyor, denetim yapmıyor; göstermelik

düzenlemelerle sorumluluktan kaçıyor.

Asgari ücret, daha yılın ortası gelmeden açlık sınırının altına düşmüş durumda.

Emekliler, bir ömrün emeğine karşılık sefalet ücretine mahkûm edilmiş

durumda.



Çiftçilerimiz, toprağına, üretimine sahip çıkmaya çalışırken artan maliyetler

altında eziliyor; ürününün karşılığını alamıyor.

Kadınlar, daha ucuza, daha güvencesiz koşullarda çalıştırılıyor; emekleri ve

hakları ikinci plana itiliyor.

Kamu kurumlarında bile adalet yerle bir olmuş durumda:

Aynı işi yapanlar farklı statülerde çalıştırılıyor, düşük ücretlere mahkûm

ediliyor, güvencesizlik kural haline geliyor.

Bu düzen, emeği hiçe sayan, adaleti yok eden, insan onurunu ayaklar altına

alan bir düzendir.

Bu düzen, milyonları yoksulluğa, açlığa, çaresizliğe mahkûm eden bir

düzendir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak;

İşçinin, emekçinin, çiftçinin, kadının, emeklinin hakkını sonuna kadar savunacağız.

Emeğin, adaletin ve eşitliğin egemen olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.

Unutmayalım:

Bir ülkede gelir adaleti yoksa, orada adalet de yoktur.

Adaletin olmadığı her yerde sefalet kaçınılmazdır.

1 Mayıs, yalnızca bir kutlama değil, bir mücadele çağrısıdır.

Emeği sömüren düzene karşı bir başkaldırıdır.

Onurumuzu, haklarımızı ve geleceğimizi savunma günüdür!

Bu inanç ve kararlılıkla;

Tüm işçilerin, tüm emekçilerin, tüm üretenlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor,

Emeğin en yüce değer olduğuna inanan herkesi omuz omuza mücadeleye çağırıyorum!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Emeğin, Hakkın ve Adaletin Mücadelesi!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Zemci Şahin

CHP İnegöl İlçe Başkanı"