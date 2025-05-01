İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, sürücünün aracında yer alan geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.

Yapılan denetimler sonucunda, sürücünün birçok trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Bunlar arasında, ışıklı ve sesli uyarı işaretini yetkisiz biçimde kullanmak, emniyet şeridine girmek, geçiş üstünlüğünü gereksiz şekilde kullanmak, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve standart dışı plaka kullanmak gibi ihlaller yer aldı. Bu ihlallerin toplamında sürücüye 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandı.