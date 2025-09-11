Milli Eğitim Bakanlığı, Can Holding operasyonu sonrası Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.

Operasyonların ardından MEB'ten 'Doğa Koleji' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki “Doğa Koleji” özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan “Doğa Koleji” özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.

Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."