Koç Holding'in kuruluşunda önemli katkılar sağlayan iş insanı Can Kıraç,bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Can Kıraç, Ali Numan Kıraç ile Semiha Kıraç'ın çocuğu olarak 22 Mayıs 1927 tarihinde Ankara Etimesgut'ta doğdu. Kıraç, Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde rol almıştır. Adını, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Can Kıraç, aynı zaman iş insanı İnan Kıraç'ın abisidir.

Can Kıraç, İlköğretimini Eskişehir'de bitirmesinin ardından lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde gördü ve 1946 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini ise 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Can Kıraç iş hayatına 29 Ağustos 1950 tarihinde Ankara'da, Vehbi Koç'un kurduğu Koç Ticaret'in otomobilcilik şubesinde çalışarak başladı.