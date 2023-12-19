Bursa’da kavşağa hızla girip takla atan araç alev alev yanarken, sürücüyü bir vatandaşın canını tehlikeye atarak çıkardığı anlar kameraya yansıdı.



Kaza gece 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Recep A. idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan 16 AD 689 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kavşağa hızlı girdi. Kaldırım taşına çarpan araç takla attı. Yolun kenarında ters duran araç kazanın şiddeti ile alev aldı. O anları gören çevredeki vatandaşlardan birisi, araçtaki sürücünün yardımına koşup kapıyı açtı. Otomobilin arka kapısından çıkan Recep A. olayın şoku ile kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, polis ekipleri de kazayla ilgili tahkikat başlattı.