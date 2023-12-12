Çanakkale, iki yıldır gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali 2024 yılı programına dahil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından koordine edilen "Troya Kültür Yolu Festivali" 2024 yılında 31 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Çanakkale konserler, söyleyişiler, sergiler, tiyatrolar ve çocuk oyun etkinlikleri ile oldukça hareketli bir dokuz gün geçirecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "İki yıldır Çanakkalemizde yapılan Troya Kültür Yolu Festivali’nin 2024 yılı takvimine de eklendiğini görmek mutluluk verici. Çanakkaleliler sanat ve eğlence ile dolu 9 gün geçirecek. Önceki yıllarda olduğu gibi yine önemli sanatçıları ağırlayacağız. Kendi adıma bu festivale iki yıldır katılım gösteren ve bu coşkuya ortak olan tüm Çanakkalelilere teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin ilgisi sayesinde bu festival bu kadar dolu dolu geçiyor. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan ve tekrar Çanakkalemizi bu festival programına dahil eden Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoya Çanakkaliler adına teşekkür ediyorum. 31 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında kimse plan yapmasın. Çünkü Çanakkale festivale, eğlenceye ve sanata doyacak" dedi.

Etkinlikler ve program akışı ilerleyen günlerde açıklanacak.