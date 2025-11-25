Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik’i temsil eden Söğütspor, Kahraman Kazan Belediyespor deplasmanından puansız döndü.

BAL 5. Grup 7. haftasında Söğütspor, yarın Kahraman Kazan İlçe Stadı’nda Ankara temsilcisi Kahraman Kazan Belediyespor karşı karşıya geldi. Maça dengeli bir oyunla başlayan iki takım ilk yarıda karşılıklı buldukları atakları değerlendiremediler. İlk yarı 0-0’lık skorla sonuçlanırken, maçın ikinci yarısına iyi bir futbolla başlayan ev sahibi Kahraman Kazan Belediyespor 58’inci dakika Serhat Oygur’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, maçı Kahraman Kazan Belediyespor 1-0 kazandı. Bu galibiyet ile Kahraman Kazan Belediyespor puanını 14’e çıkararak liderliğe yükseldi. Söğütspor ise 6 puanla kalarak, 13 takımlı ligde 11’inci sırada yer aldı.

Öte yandan Söğütspor ligin 8’inci haftasında Yalovaspor’u konuk edecek.