Uzun süredir tartışma konusu olan Hal Kanunu için bu kez somut adımlar atılıyor. Hükümet, uzun zamandır üzerinde çalıştığı düzenlemeyi büyük ölçüde tamamladı. Vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik maddelerin, hal dışı satış yapan tüccarlara yetki belgesi zorunluluğunun ve zincir marketlere getirilecek kotaların yer aldığı taslağın yılbaşında Meclis’e sunulması bekleniyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre, hal dışında sebze ve meyve ticareti yapan tüccarlar artık yeni kurallara tabi olacak. Bu kapsamda, belirlenen koşulları karşılayan hal dışı satıcıların yetki belgesi alması zorunlu hale getirilecek.

Vergi kaybını engellemeyi amaçlayan düzenleme, sisteme düşük fiyat bildirimi yapanları yakın takibe alacak. Hal Kayıt Sistemi’ne ürünün değerinin altında rüsum bedeli girerek vergi yükünü azaltmaya çalışan kişiler, tespit edildiği anda cezai yaptırımla karşılaşacak. Yetki belgeleri iptal edilip ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylece aracılar, tarladan aldıkları ürünün gerçek fiyatını sisteme girmek zorunda kalacak ve kayıt dışılık önemli ölçüde azaltılacak.

Düzenlemenin bir diğer ayağı ise zincir marketlere yönelik olacak. Hal içindeki komisyoncular arasında yapılan ürün satışları yasaklanırken, piyasadaki rekabeti artırmak ve üreticiyi güçlendirmek amacıyla büyük marketlere doğrudan üreticiden alım yapma zorunluluğu getirilecek. İlk aşamada zincir marketlerin satın aldıkları toplam ürünün en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etmesi şart koşulacak. Bu oranın ilerleyen dönemlerde yükseltilmesi planlanıyor. Böylece hem üretici güçlenecek hem de fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi hedeflenecek.