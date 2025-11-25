Bilecik’te seyir halinde tekerlik kısmından bir anda alev alan araç yangını büyümeden söndürüldü.

Olay Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Ozan K. idaresindeki 16 AKK 030 plakalı ticari aracın sağ ön tekerliğinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü aracı hemen yolun sağ tarafına çekerken, ilk müdahaleyi kendi yaptı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alev araca sıçramadan kısa sürede söndürüldü.