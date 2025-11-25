Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 8 haftadır yenilmeyen Vitraspor, Bilecik deplasmanında fark yedi.

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 9’uncu hafta oynanan 5 müsabaka ile tamamlanırken, ligin lideri değişti. 9’uncu haftanın en önemli maçında lider Vitraspor Bilecik deplasmanında 1299 Bilecik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maçı 6-0 kazanan 1299 Bilecik Spor Kulübü ligin yeni lideri oldu. Gruptaki diğer maçlarda Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü deplasmanda Bozüyükspor 2-0’lık skorla geçerken, 4 Eylül kendi evinde 1963 Başakspor’u 4-1 yendi. Vezirhanspor ile Güneşspor 1-1 berabere kalırken, ligdeki son maçta Osmanelispor kendi evinde Söğütspor’u 1-0 yendi. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Spor Kulübü 25 puanla liderliğe yükselirken, Vitraspor 24, Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü 19, 4 Eylülspor ve Osmanelispor 16’şar punala lideri takip etti. Ligde Söğütspor 1 puanla son sırada yer aldı.

Ligin 10’uncu haftasında 29 Kasım günü 1963 Başakspor- Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü, Osmanelispor-Güneşspor, Bozüyükspor-Söğütspor, 4 Eylülspor-1299 Bilecik Spor Kulübü, Vezirhanspor-Vitraspor karşı karşıya gelecek.