Çanakkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde CHP’den Çanakkale Belediye Başkanı olan Av. Muharrem Erkek başkanlığında yeni dönem ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediye Meclisi ilk toplantısı, Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Belediye Meclis üyeleri, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Meclis toplantısı için Çanakkale Belediye Meclis Salonuna geçildi. Yoklama ile başlayan meclis toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, yeni dönem ilk meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Çanakkale halkı adına 5 yıl boyunca görev yapacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, "Bu çok onurlu bir görev. Sorumluluğumuzun da bilincinde olarak 5 yıl boyunca, ömrümüz yettiği sürece Çanakkale’ye çok güzel hizmetler sunacağımıza, çok güzel projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Benim siyasi yaşamım da belediye meclisleriyle başladı. Gerçekten belediye meclis üyesi olduktan sonra yaşadığım kenti çok daha iyi tanıma fırsatım oldu. Kentin kimliğini, kültürünü, tarihini, şehrin sivil inisiyatifini tanıdım. O yüzden meclis üyeliği çok önemli, onurlu bir görev. 5 yıllık süre içerisinde Çanakkale halkı adına görev yaptığımız için tabii ki hepimiz her zaman halkın yanında taraf olacağız. Temel ilkemiz kamu yararı olacak. Görevimizi yaparken hukukun üstünlüğüne mutlaka temel alacağız. Çok çalışacağız Çanakkale halkına layık olacağız” dedi.

Başkan Erkek, Çanakkale’nin dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Coğrafi değerleriyle, kültürel değerleriyle, tarihi değerleriyle çok özel bir kent Çanakkale. O yüzden bu kenti gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. Sağlıklı ve planlı büyümesi için her türlü özeni göstereceğiz. Çanakkale aynı zamanda barışın kenti, özgürlüklerin kenti. Her zaman Çanakkale’de etnik kökeni, inancı, siyasi görüşü, kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun hep birlikte barış içerisinde kardeşçe yaşadık. Öyle de devam edeceğiz. Beş 5 yılın son derece başarılı geçmesini diliyorum. Çanakkale’mize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çok keyifle bir 5 yıl geçirmeyi diliyorum."

Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek’in konuşmanın ardından CHP, AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri partileri adına yeni meclis dönemiyle ilgili birer konuşma yaptı. Meclisin birinci ve ikinci başkanvekillikleri, divan katipliği ve encümen üyeliklerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.