Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği tarafından Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafik güvenliği bilinci ve trafikte saygı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler verilerek güvenli trafik kültürünün oluşturulmasının önemi vurgulandı. Eğitimde gençlerin erken yaşta trafik bilinci kazanmasının hem kendi güvenlikleri hem de toplumda güvenli trafik ortamının oluşması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Programın, öğrencilerin günlük yaşamlarında trafik kurallarına daha duyarlı bireyler olarak hareket etmelerine katkı sağlaması hedeflendi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gençlerimizin küçük yaşlardan itibaren trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimlerle öğrencilerimizin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun trafik güvenliği açısından daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz' dedi.