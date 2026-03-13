Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla gerçekleştirilen Türkiye geneli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Binlerce eser arasından sıyrılarak büyük bir başarıya imza atan Balıkesir Havran Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Yakın, çektiği kareyle 'Türkiye Birinciliği' ödülüne layık görüldü.

'Korkma' dedi, zirveye yerleşti

İstiklâl ruhunu modern bir bakış açısıyla kadrajına aktaran Merve Yakın, seçici kurulun büyük beğenisini topladı. Milli Mücadele'nin ve Mehmet Âkif Ersoy'un mirasının genç nesillerdeki yansımasını konu alan eser, hem teknik başarısı hem de barındırdığı derin anlamla yarışmanın en dikkat çeken karesi oldu.