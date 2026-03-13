Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Fulya Merve Kos, Q1 kategorisinde yer alan Journal of Pediatric Nursing (2026) dergisinde yayımlanan 'The effect of multisensory stimulation on exercise related pain and anxiety in children with cerebral palsy: A randomized controlled study' başlıklı çalışması ile dikkat çekti. Serebral palsi (SP), çocukluk çağında en yaygın görülen kalıcı motor bozukluklardan biri olarak vücut kontrolü ve hareket fonksiyonlarında yetersizliklerle kendini gösteriyor. SP'li çocuklarda egzersiz, motor fonksiyonların geliştirilmesi, kas-iskelet sistemi problemlerinin önlenmesi ve günlük yaşam aktivitelerine katılımın artırılması açısından kritik öneme sahip. Ancak egzersiz sırasında ağrı ve anksiyete düzeylerinin artması, rehabilitasyon sürecini zorlaştırabiliyor. Dr. Kos'un çalışmasında, egzersiz sırasında uygulanan çoklu duyusal stimülasyon yönteminin, çocukların ağrı ve anksiyete düzeylerini standart bakım alan gruba göre belirgin şekilde azalttığı tespit edildi. Bu yenilikçi yaklaşım, hem çocuklar hem de aileleri için egzersiz sürecini güvenli ve kaygısız bir terapötik deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Model, düşük maliyetli, yan etkisiz ve evde ya da merkezlerde uygulanabilir bir destek mekanizması sunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Bu çalışma, hem üniversitemizin araştırma kapasitesini uluslararası düzeyde gösteriyor hem de serebral palsili çocukların yaşam kalitesini artıracak uygulamaya dönük bilimsel bir model sunuyor. Akademisyenlerimizin üretkenliği ve yenilikçi yaklaşımı, sağlık bilimleri alanında ülkemize değer katmaktadır' dedi.