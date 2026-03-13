Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ramazan ayı kapsamında aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve saygıyla anmak üzere il genelinde Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Müdürü Emine Böçkün, Bakanlığımız koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği çalışmalarına ilişkin Asri Şehitlik Mezarlığı'nda basın açıklaması yaptı. Göçkün, 'Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların hatıralarını gelecek nesillere en vakur şekilde aktarmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Vatan onlara, onlar bize emanet' açıklaması yaptı.