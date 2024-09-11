2008 yılından bu yana, farklı toplulukları günümüz sanatı etrafında Çanakkale’de bir araya getiren bir sivil girişim olan CABININ – Çanakkale Bienali İnisiyatifi tarafından Dardanel’in ana destekçiliğiyle düzenlenecek olan Çanakkale Bienali’nin 9. edisyonu 4 Ekim’de başlıyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Bienali İnisiyatifi kurucusu Seyhan Boztepe’nin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği 9. Çanakkale Bienali, Alper Akyüz, Burak Topçakıl, Deniz Erbaş, Didem Çapa, Ebru Nalan Sülün, Hakan Yılmaz, Rüstem Aslan, Thouli Misirloglou, Ulrika Flink ve Zihni Tümer’in dahil olduğu kurulunun önerileri doğrultusunda şekillenen sanatçı ve sergi projeleriyle 4 Ekim – 11 Kasım tarihleri arasında Çanakkale’de yeniden sanatsal bir odak oluşturuyor.

Dardanel’in ana destekçiliğiyle hayata geçirilen Çanakkale Bienali, 6 hafta sürecek ana sergileri öncesi, sırası ve sonrasına yayılan bir takvimde, iş birlikleri üzerinden şekillenen kültür-sanat etkinlikleri ve projelerden oluşan bir deneyim alanı olarak işleyecek.

Bienal bu içerik zenginliğini kent merkezindeki tarihi ve kültürel mekanlara, Troya Müzesi ve çevresine, bienal tarihinde ilk kez Assos, Küçükkuyu gibi alanlardaki sanat ve kültür yapılanmalarına yaygınlaştıracak.

9. Çanakkale Bienali Zamana Bırakmak kavramı çevresinde üç eksen üzerinden gençlere odaklanıyor: Dijital teknolojiler, oyun kültürü ve iletişim araçlarından menkul gençliğin görsel kültürü ilk ekseni oluştururken, mesleklerin geleceği, çevresel sürdürülebilirlik ve hareketlilik gibi gençleri etkileyen acil gündemlere dair sanatsal yaklaşımlar Bienal’in yoğunlaşacağı bir diğer bağlam oluyor. Üçüncü eksen ise kültürel mirasın, geleneklerin ve kolektif hafızanın aktarımında ve yorumlanmasında sanatın merkezi işlevine vurgu yapıyor.

Çanakkale Bienali’nin farklı kurumsal, küratöryel ve sanatsal iş birlikleriyle örülü yapısını yansıtan “Zamana Bırakmak” başlıklı 9. edisyonu, biriktirdiği sanata dair üretimleri, geliştirdiği kurumsal model ve stratejileri, yirmi yıla yaklaşan hafızasını “zamana emanet ederek geleceğe aktarma” arzusunun da bir dışavurumu niteliğinde.

9. Çanakkale Bienali ana sergileri 4-5 Ekim’deki ön gösterimlerin ardından ziyarete açılacak ve 11 Kasım’a kadar devam edecek.

Dardanel’in ana destekçiliği ve Çanakkale Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek bienal zengin etkinlik programı ise 20 Eylül Cuma StudioMAHAL’de gerçekleşecek Klasik Keyifler – Besteciler Kazanı konseriyle başlıyor. Türkiye'de oda müziği kültürünün gelişmesi için uluslararası bir platform olan Klasik Keyifler Müzik Derneği, 15 yıla yakın süredir mağaralar, oturma odaları, yerel müzeler, şehir meydanları, kervansaraylar, tarihi hastaneler, Bizans kilise ve manastırları, Osmanlı medreseleri ve sanat galerileri gibi bir dizi ilham verici ve sıra dışı mekânda konserler, yeni bestelerin üretilmesi için ise özgün bağlamlar kurguluyor. 2023-2024 döneminde, Avrupa'nın en prestijli çağdaş müzik vakıflarından Ernest von Siemens Musikstiftung desteğiyle “KK Besteci Kazanını Türkiye'nin Festivallerine Yerleştirmek” başlıklı projeyi hayata geçiren Klasik Keyifler, 4 farklı festivalde çağdaş oda müziği bestelerinin prömiyerlerini gerçekleştiriyor.

9. Çanakkale Bienali kapsamında 20 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Klasik Keyifler konserinde ise, 2024 Besteciler Kazanı’na açık çağrı yoluyla seçilen İstanbul doğumlu Eren Arın'ın ve Tahran doğumlu Amir Nabizad'ın yeni besteleri, ÇOMÜ MSSF öğretim üyeleri Eda Delikçi (keman), Senem Zeynep Ercan (piyano) ve Koray Ay’dan (korno) oluşan Troia Trio tarafından icra edilecek. Bu konser aynı zamanda, bu yıl merkezini Çanakkale’ye taşıyan Klasik Keyifler Müzik Derneği’nin Çanakkaleli müzik severlerle de ilk buluşması olacak.