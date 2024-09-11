Olay Hamzabey mahallesindeki İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. S.A.(48) ile H.İ.K arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada H.İ.K. elindeki bıçakla arkadaşını 5 kez bıçakla yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli tamircinin, parasını alamadığı için olayın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ