Çanakkale Boğazı’nda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte kuzeyden tek yönlü gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği gece saat 02.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte saat 10.00 itibarıyla kuzeyden tek yönlü gemi geçişlerine açıldı. Güneyden ise saat 14.00 itibarıyla gemi trafiğinin açılması planlanıyor.