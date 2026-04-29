Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı.