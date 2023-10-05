Çanakkale Boğazı’nda su alan ve içinde 4 kişinin bulunduğu 24 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda Kumkale açıklarında 24 metre uzunluğunda, içinde 4 kişi bulunan tekne su almaya başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.