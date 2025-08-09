İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayan 60 yaşındaki adamın cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşında olduğu öğrenilen Şaban Günaydın isimli adam köprüden denize atladı. Günaydın’ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri akşam saatlerinden itibaren yaptığı çalışma sonrasından Günaydın’ın cansız bedenine bu sabah denizde ulaşıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.