Edinilen bilgiye göre İnegöl-Bilecik karayolu üzerinde seyir halinde olan Ali A.(63) yönetimindeki 16 AEL 878 plakalı motosiklet Kurşunlu mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrolde sürücünün direksiyon 1,13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR ALKAN