YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Özvar, Danıştay 8. Dairesi’nin, Yükseköğretim Kurulu’nun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının “2025-YKS’den itibaren geçerli olmak üzere” ifadesine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti.

Buna göre, 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi. Adaylar, tercihlerini bu baraj sıralamasına göre yapabilecek. ÖSYM sistemi üzerinde gerekli güncellemeler devam ederken güncel tercih sistemi gün içinde erişime açılacak.

Tercih sürecinin 13 Ağustos’a kadar devam ettiğini hatırlatan Özvar, tercihlerini tamamlayan adayların listelerini yeniden düzenleyebileceğini, herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını ifade etti.